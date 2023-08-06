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Стартап "Атом" открыл прием предварительных заявок на первую модель электромобиля

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Стартап "Атом" открыл прием предварительных заявок на первую модель электромобиля
Автомобильные новости
Фото из открытых источников

Компания "Атом" принимает предварительные заявки на свою новую модель электромобиля. Серийное производство электрокара начнется не ранее 2025 года, хотя предзаказ можно оформлять сейчас, оплатив предварительно взнос 7 тысяч рублей.

Новинка была представлена впервые в мае этого года. Компактная модель будет оборудована задними распашными дверьми без центральной стойки и приборной панелью, встроенной в рулевое колесо, проекционным дисплеем с элементами дополненной реальности.

Интерьера серийной модели станет другим. В оснащение включат ассистент движения в пробке, автопарковщик, удержания в полосе, а также много других умных помощников.

Отмечается, что разгон авто до 100 километров занимает 8 минут. Электрокар имеет запас хода 500 км. Это обеспечивает 77-киловаттная батарея. Благодаря системе контроля температуры автомобиль сможет проезжать до 400 км в мороз.

 

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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