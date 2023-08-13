В Сети появились фотоснимки нового электрокроссовера BYD Song L

Лайма Вайкуле россиян обозвала «ущербными людьми, невеждами, рабами, которым нельзя слова давать». Певица столкнулась с волной критики в адрес своего
Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) еще несколько лет назад был никому неизвестным парнем, который принял участие в вокальном проекте "Голос".
В августе верующие отмечают несколько значимых праздников. Один из них — Медовый Спас. Медовый Спас празднуется 14 августа. Он совпадает с началом
11 августа, исполняется 50 лет со дня премьеры на телевидении первой серии кинофильма «Семнадцать мгновений весны». Почему для Вячеслава Тихонова,
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет 8 августа этого года. Ее коллега по Театру Сатиры Татьяна Титова в беседе с
Несколько дней назад Ольга Орлова улетела супругом Валерием в Италию. Телеведущая и певица пожаловалась фанатам, что им с мужем не удалось