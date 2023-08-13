В Сети появились фотоснимки нового электрокроссовера BYD Song L

На днях в компании BYD представили изображение нового электрокроссовера Song L. Как известно, в настоящее время модель проходит дорожные тесты. Они проходят в окрестностях китайского города Турфан.

Серийная модификация модели будет презентована до конца этого года. Авто будет иметь новую систему DiSus-A. Она управляет пневматическими подвесками.

Также новинка будет оборудована выдвижными дверными ручками, спойлером, электроприводом двери багажника. BYD Song L приводиться в движение силовым электродвигателем 530 л.с.

В КНР кроссовер будет конкурировать с Tesla Model Y, Aito M5, Leap C11. Ценник стартует от 200 000 юаней (примерно 2,7 млн рублей).