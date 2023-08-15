Электромобили будущего: ТОП-10 самых ожидаемых электрокаров - фото

Ежегодно автокомпании добавляют в линейки все больше электромобилей. Ниже был представлен список самых ожидаемых машин, которые не поступили в продажу. Не исключено, что некоторые вскоре появятся в продаже, а остальные никогда не увидят свет.

1. Apple Titan EV (ожидается выход в 2026 году).

2. Audi Q6 e-tron (2024 год).





3. Bentley (2025 год).





4. Cadillac Celestiq (начало 2024 года).

5. Chevrolet Equinox EV (конец 2023 года).

6. Dodge Charger Daytona SRT EV (2024 год).

7. Fiat 500e (2024 год).

8. Ford Explorer EV (2023 год).

9. Honda Prologue (2024 год).

10. Jeep Wrangler EV (конец этого года).