Автоэксперты рассказали, стоит ли покупать универсал Lada Largus в 2023 году

«АвтоВАЗ» сообщил, что в текущем году соберут ограниченную партию Lada Largus. Затем производство из Тольятти перенесут в Ижевск. Но будут ли россияне жалеть о тольяттинских авто и что станет после возобновления производства.

Во-первых, Largus стала на конвейер в 2012 году. Авто адаптировали к российским условиям, установив отечественные моторы. После 2021 года авто модернизировали и добавили новые опции. Кроме французско-румынского происхождения россиянам машина всегда нравилась за просторный салон, вместительный багажник, комфортабельную подвеску.

В 2023 году автоконцерн соберет 650 моделей Largus. Известна розничная цена. Она составит от 1 300 900 до 1 511 900 рублей. Однако несмотря на высокую степень локализации, компания не смогла запустить полноценное серийное производство модели в последние полтора года. Дело в том, что авто использует много импортных комплектующих, с которыми есть трудности. Вполне возможно, модель постигнет судьба XRAY. На смену ему придет новая модель, которая построена на базе Vesta, хотя произойдет это не ранее 2025 года.