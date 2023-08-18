РГ: Назван новый лидер среди кроссоверов в России

Лидеры продаж в российском сегменте SUV в этом году поменялись. Вначале года бестселлером была Lada Niva Travel, но теперь за лидерство борются китайские авто.

Самой продаваемой моделью на рынке РФ в июле стал Chery Tiggo 7 Pro Max. Он появился в России в начале года. В минувшем месяце удалось продать 4,8 тысяч машин, пишет РГ. "Пальму первенства" кроссовер забрал у Haval Jolion, который возглавлял рейтинг в предыдущие месяцы. В июле было продано 4,3 тысячи экземпляров. Замыкает тройку Geely Coolray с показателем 3,9 тысяч авто.

Заметим, что спросу на Chery Tiggo 7 Pro Max поспособствовало появление полноприводной версии с турбированным мотором 1.6T GDI мощность которого составляет 150 л.с. Он работает вместе с 7-ступенчатой коробкой-роботом DCT.