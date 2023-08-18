В России появился семиместный Dongfeng Fengon 580 — сколько за него просят

Длина авто - 4720 мм, а ширина - 1865 мм. Высота - 1710 мм. Колесная база равна 2785 мм, а клиренс составляет 200 мм. На передней панели машины размещены два экрана. Медиасистема оборудована операционкой Huawei HiCar.

Новинка оснащена турбомотором 1.5 T-GDI. Он выдает 184 л.с. и 300 Нм и трудится с классическим шестиступенчатым "автоматом". Привод - передний.

Добавим, что у Dongfeng Fengon 580 есть иммобилайзер, круиз-контроль, климат-контроль, мультируль,галогенные фары, люк и камера заднего вида.