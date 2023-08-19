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К 2024 году в РФ ожидается более 40 новых моделей автомобилей из КНР

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К 2024 году в РФ ожидается более 40 новых моделей автомобилей из КНР
Автомобильные новости
Фото из открытых источников

К 2024 году в России ожидается более чем 40 новых моделей автомобилей из КНР. Об этом пишет «Автостат». По мнению экспертов, в РФ ежемесячно появляются новые китайские машины. Специалисты выяснили, какие авто должны появиться до конца текущего года.

Так, с августа по декабрь обещано появление 46 новых моделей от 20 китайских автомобильных брендов. В том числе речь идет о 13 электромобилях.

Добавим, что за первые полгода 2023 года в России состоялась премьера 30 моделей от 14 китайских автомарок. Из них было три электромобиля. Кроме того, был анонсирован приход брендов Aito, LiXian, JAECOO, Luxeed, суббрендов ORA и WEY уже в сентябре.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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