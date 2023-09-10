Секретный ингредиент, который не подведет: как приготовить супернежное тесто на вареники

Почему иногла тесто на вареники получается твердое и как лучше приготовить оригинальные вареники с лююой начинкой, чтоб все облизнулись –пишет Информинг.
Вареники – традиционное блюдо, особенно на праздники. Постные вареники подают в Рождественский Сочельник. Вареники с сюрпризом готовят для гаданий на Старый Новый год. Вареники с картошкой – это очень сытно, а вареники с вишней – безумно вкусно. И есть еще ленивые вареники – простой и приятный способ утолить голод.
Почему тесто на вареники получается твердое и тайный ингредиент для нежности теста. Жесткость теста зависит от качества муки (нужна мука высшего сорта). Также иногда жестким тесто делают яйца. Как приготовить супер тесто на вареники:
- Изменить пропорции – то есть добавить больше воды.
- Отказаться от яйца или взять от него только белок.
- Заменить воду сыроваткой – это и есть тот секретный ингредиент, который делает тесто мягче.
Заварное тесто на вареники или тесто для вареников на кипятке:
- Берем один стакан очень горячей воды (почти кипятка).
- Добавляем пару щепоток соли (зависит от вашего вкуса) и три столовые ложки растительного масла.
- Перемешиваем.
- Вмешиваем туда 500 г муки.
После замешивания такое тесто оставляют на столе на час.
Рецепт теста на вареники на кефире:
Такие вареники получаются нежными, воздушно-пышными и большими (размером с кулак). Ингредиенты расположены в порядке добавления:
- Мука – от 5 до 5,5 стаканов.
- Соль – чайная ложка.
- Сода – полторы чайной ложки.
- Яйцо, взбитое с сахаром – одна столовая ложка сахара на одно яйцо.
- Теплый кефир – пол-литра.
Второй вариант приготовления – заранее растворить соль в кефире, чтобы ее вкус в тесте был равномерным. Маленький секрет: чем жирнее кефир – тем нежнее выходит тесто.
Рецепт теста на вареники на молоке:
Тесто на вареники с картошкой рецепт:
- Для начинки отвариваем картофель в подсоленной воде, лук обжариваем кубиками и добавляем картошке. При желании добавляем сливочное масло, молотый перец и подсаливаем. Смешиваем пюре и обжаренный лук.
- Тесто готовится по тому же принципу, что описан выше.
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