Секретный ингредиент, который не подведет: как приготовить супернежное тесто на вареники

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Секретный ингредиент, который не подведет: как приготовить супернежное тесто на вареники
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Почему иногла тесто на вареники получается твердое и как лучше приготовить оригинальные вареники с лююой начинкой, чтоб все облизнулись –пишет Информинг.

Вареники – традиционное блюдо, особенно на праздники. Постные вареники подают в Рождественский Сочельник. Вареники с сюрпризом готовят для гаданий на Старый Новый год. Вареники с картошкой – это очень сытно, а вареники с вишней – безумно вкусно. И есть еще ленивые вареники – простой и приятный способ утолить голод.

Почему тесто на вареники получается твердое и тайный ингредиент для нежности теста. Жесткость теста зависит от качества муки (нужна мука высшего сорта). Также иногда жестким тесто делают яйца. Как приготовить супер тесто на вареники:

  1. Изменить пропорции – то есть добавить больше воды.
  2. Отказаться от яйца или взять от него только белок.
  3. Заменить воду сыроваткой – это и есть тот секретный ингредиент, который делает тесто мягче.

Заварное тесто на вареники или тесто для вареников на кипятке:

  • Берем один стакан очень горячей воды (почти кипятка).
  • Добавляем пару щепоток соли (зависит от вашего вкуса) и три столовые ложки растительного масла.
  • Перемешиваем.
  • Вмешиваем туда 500 г муки.

После замешивания такое тесто оставляют на столе на час.

Источник фото: Информинг 

Рецепт теста на вареники на кефире:


Такие вареники получаются нежными, воздушно-пышными и большими (размером с кулак). Ингредиенты расположены в порядке добавления:

  1. Мука – от 5 до 5,5 стаканов.
  2. Соль – чайная ложка.
  3. Сода – полторы чайной ложки.
  4. Яйцо, взбитое с сахаром – одна столовая ложка сахара на одно яйцо.
  5. Теплый кефир – пол-литра.

Второй вариант приготовления – заранее растворить соль в кефире, чтобы ее вкус в тесте был равномерным. Маленький секрет: чем жирнее кефир – тем нежнее выходит тесто.


Рецепт теста на вареники на молоке:


Тесто на вареники с картошкой рецепт:

  1. Для начинки отвариваем картофель в подсоленной воде, лук обжариваем кубиками и добавляем картошке. При желании добавляем сливочное масло, молотый перец и подсаливаем. Смешиваем пюре и обжаренный лук.
  2. Тесто готовится по тому же принципу, что описан выше.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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