Секретный ингредиент, который не подведет: как приготовить супернежное тесто на вареники

Почему иногла тесто на вареники получается твердое и как лучше приготовить оригинальные вареники с лююой начинкой, чтоб все облизнулись –пишет Информинг.

Вареники – традиционное блюдо, особенно на праздники. Постные вареники подают в Рождественский Сочельник. Вареники с сюрпризом готовят для гаданий на Старый Новый год. Вареники с картошкой – это очень сытно, а вареники с вишней – безумно вкусно. И есть еще ленивые вареники – простой и приятный способ утолить голод.