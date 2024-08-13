Сервис для подкастов и музыки дома и на прогулке: отзыв

Меня зовут Ирина, мне 36 лет, я домохозяйка и хочу поделиться своими размышлениями о музыкальном сервисе Звук.

Уход ряда стриминговых сервисов из России стал катастрофой для истинных меломанов, к которым я себя неизменно причисляю. Занимаюсь домашними делами, редко смотрю ТВ, зато обожаю слушать музыку и подкасты. В приоритете для меня качество звука и свобода, удобство выбора треков.

Плюсы сервиса

Множество положительных отзывов о сервисе Звук навело на мысль протестировать его самой. Очень увлекательное вышло занятие! Теперь этот стриминговый сервис использую каждый день. Заниматься кулинарией и уборкой комнат стало намного веселее и продуктивнее. Выделила для себя несколько преимуществ:

● хорошее качество звука — мне есть с чем сравнивать. До этого приложения пользовалась стриминговыми сервисами годами. Приятно, когда чистое звучание не омрачается неприятным фоном и шумовыми эффектами;

● удобный интерфейс — Коллекция, Обзор и Эфир. Каждая категория предельно понятна. Обычно я долго разбираюсь с подобными приложениями, но со Звуком проблем не возникло;

● внушительная библиотека музыкальных композиций — не припомню, чтобы не удалось найти подходящие треки, которые хотелось послушать. Сервис Звук полностью адаптирован под мои потребности. Недавно послушала новый альбом Шакиры сразу после его выхода;

● обширные Подборки — огромное количество подразделов, которые интересно изучать. Подписка на стриминговый сервис дала мне возможность расширять свой музыкальный кругозор. С удовольствием изучаю Подборки аудиоконтента в свободное от домашних забот время. Могу углубиться в это занятие, когда гуляю по парку в наушниках. Время пролетает незаметно;

● наличие вкладки Подкасты — очень часто их слушаю. Интересуют самые разные темы. Нравится, что можно быстро выбирать популярные подкасты, получать информацию в моем любимом формате аудио.

Часто пользуюсь разделом Эфир. Он собирает и предлагает плейлисты с учетом индивидуальных предпочтений. Их содержимое всегда меняется, но зачастую попадает в точку. Лайки, скачивания — все это учитывается при формировании плейлистов.

И мой любимый раздел стримингового сервиса Звук — это Коллекция. Она включает треки, добавленные в избранное. Это любимые композиции, которые можно дополнительно распределить по подкатегориям. Все буквально разложено «по полочкам». Если я выхожу из приложения на определенной категории, потом при запуске снова возвращаюсь на нее. Это минимизирует сроки поиска любимых треков. В моей Коллекции обязательно присутствуют композиции Поп и Рок. Обожаю Цоя, Агату Кристи и другую классику в указанных музыкальных жанрах. В сервисе хорошо работает рекомендательная система. Почти все предложенное отправляется в избранное.

Где используют стриминговый сервис

Стараюсь уделять время саморазвитию, поэтому подкасты слушаю дома регулярно. А с любимой музыкой отправляюсь на прогулку. Домашние хлопоты превращаются в увлекательное мероприятие, когда на всю квартиру звучат треки, которые нравятся.

Отдельно хотелось бы отметить высокое качество звука Hi-Fi и отсутствие навязчивой рекламы. Подписка недорогая и дает преимущества пользователям — к примеру, возможность скачивания музыки. Сервисы СберПрайм стали для меня дополнительным бонусом. Подписку планирую продлевать. Музыкальный сервис Звук сейчас уже не сравниваю с другими стриминговыми ресурсами, которым ранее пользовалась. Он оправдал себя по всем параметрам — от удобства подбора треков и огромной базы до низкой оплаты, дополнительных бонусов. Могу охарактеризовать приложение как стильное, современное, удобное без лишних заморочек для пользователей.