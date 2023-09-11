Как и когда правильно солить суп: хозяйки даже не знают о таких нюансах

Сколько солить суп, но главное – когда, на каком этапе сделать это правильно, чтобы у блюда был изысканный вкус, а также нежный аромат.

Многие до сих пор ошибочно считают, что соленая вода закипает быстрее. Склонность к экспедитивному решению хозяйственных вопросов понятна — время у многих в дефиците. Мы стремимся ускорить процессы. Так, сразу солим воду, надеясь, что она закипит быстрее, и после можно будет добавить остальные ингредиенты и заняться чем-то более интересным.

Здесь многие делают первую ошибку: на самом деле пресная вода кипит быстрее, чем соленая. Потребуется дополнительные пару градусов, чтобы соленая вода начала кипеть (вместо привычных 100 градусов по Цельсию). Более того, суп будет вкуснее, если солить его попозже. Когда солить суп и сколько соли добавить — давайте разберемся в этих вопросах.

Когда солить суп и борщ

Суп и борщ следует солить под конец, когда основные ингредиенты уже сварились (становятся мягкими), но еще не переварились (примерно за 10-20 минут до завершения варки). В этом случае соль будет равномерно впитана, и блюдо приобретет насыщенный и пикантный вкус.

Традиционно борщ солят в самом конце приготовления.

Если вы неопытны или рассеяны в кулинарии, и ваш суп часто переваривается, то лучше солить его в начале, пока ингредиенты еще способны равномерно впитывать соль. Однако в этом случае следует быть внимательным, как с бульоном (подробнее о нем ниже).

В противном случае есть риск пересолить суп: жидкость будет слишком соленой, а сами ингредиенты – безвкусными.





Когда солить мясной бульон





Бывает, что бульон готовят заранее. Сначала варят бульон, а затем, спустя несколько дней, используют его для приготовления блюда. Или мясо из бульона отделяют (например, чтобы приготовить салат). В этом случае соль следует добавить в самом начале (для равномерного просола мяса), но в умеренном количестве. Солить суп или бульон до варки мяса — значит обеспечить ему хорошую варку, так как в противном случае соль блокирует выход из мяса солерастворимых белков, которые придают бульону наваристость.

Кроме того, в самом конце следует проверить и при необходимости досолить бульон в соответствии с предпочтениями.





Сколько соли добавить





Здесь все просто: на каждый литр готового супа (вместе с ингредиентами) требуется пол-целой чайной ложки соли. Солить следует "по вкусу", так как некоторые любят более соленые блюда, а некоторым больше нравятся менее соленые.



