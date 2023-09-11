Как правильно заморозить кабачки на зиму, чтобы они не были резиновые: секретный метод

Южнокорейская корпорация Samsung прекратит оказывать поддержку пользователям смартфонов линейки Galaxy Note 10. Информация об этом поступила из
Многие владельцы смартфонов считают, что зарядка до 100% обеспечит долгий срок службы аккумулятора. Однако на самом деле это в корне неверно. Заряд
Украина вернула контроль над так называемыми «вышками Бойко» в Черном море, утверждают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Ситуация в екатеринбургских поликлиниках действительно вызывает серьезные затруднения как для пациентов, так и для медицинского персонала. Переход на
Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Clinical Investigation, предупреждает о возможных вредных последствиях избыточного потребления
Осень – время уборки урожая и посадки озимых культур. Рекомендации по севу озимых рассказала Наталья Иванцова, руководитель садового центра "Сияние".