Как сушить грибы в домашних условиях в духовке и сушилке: секреты профессиональных грибников

Южнокорейская корпорация Samsung прекратит оказывать поддержку пользователям смартфонов линейки Galaxy Note 10. Информация об этом поступила из
Рубль в октябре снова сильно подешевеет к доллару, предупреждают некоторые аналитики. Сейчас курс доллара на Московской бирже около 98,2 рубля, но
Ситуация в екатеринбургских поликлиниках действительно вызывает серьезные затруднения как для пациентов, так и для медицинского персонала. Переход на
Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Clinical Investigation, предупреждает о возможных вредных последствиях избыточного потребления
Осень – время уборки урожая и посадки озимых культур. Рекомендации по севу озимых рассказала Наталья Иванцова, руководитель садового центра "Сияние".
Схиархимандрит Зосима, основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР, обладал особым духовным даром предвидения.