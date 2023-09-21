Как быстро избавить мебель от шерсти животных: достаточно протереть диван этим изделием

Владельцы домашних питомцев обычно считают себя счастливыми людьми. Ведь у них есть верный друг, который приносит радость и нежность.

Однако с этим приходят и определенные трудности. Одной из них является избыточное количество шерсти на мягкой мебели. На диванах и креслах часто можно заметить скопления волосков. Избавиться от них достаточно сложно, если не знать об интересном хитрости.

В этом случае на помощь приходит кухонная губка. Шерсть легко "отделяется" от поверхности мягкой мебели при использовании кухонной губки. Однако важно помнить, что нужно протирать мебель жесткой стороной губки.

Пройдя губкой несколько раз по загрязненной поверхности, вы увидите, что практически вся шерсть окажется на шершавой стороне губки.

Если одной губки недостаточно, просто возьмите вторую, третью и так далее. Вскоре ваша мягкая мебель будет выглядеть идеально чистой. При этом вам не потребуется специальных роликов, скотча или дорогостоящей химии.