Как понять, что тыкву пора убирать: эффективный способ ускорить созревание плодов

Необходимо собрать урожай тыквы до прихода заморозков, чтобы избежать её замерзания.

Важным этапом является прищипывание молодых побегов и удаление цветков. Как только тыква достигает нужного размера, следует удалить излишние листья, оставив примерно 5-7 штук для нормальной подсветки. Полив раствором древесной золы способствует ускоренному созреванию плода. Рекомендуется поливать раз в неделю.

Озрелость тыквы можно определить по плодоножке: если она полностью засохла, плод готов для сбора. Если вам не особенно важна сладость мякоти, тыкву можно срезать сразу после появления сухих серых штрихов на плодоножке.