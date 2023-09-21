Как понять, что тыкву пора убирать: эффективный способ ускорить созревание плодов

Необходимо собрать урожай тыквы до прихода заморозков, чтобы избежать её замерзания.
Важным этапом является прищипывание молодых побегов и удаление цветков. Как только тыква достигает нужного размера, следует удалить излишние листья, оставив примерно 5-7 штук для нормальной подсветки. Полив раствором древесной золы способствует ускоренному созреванию плода. Рекомендуется поливать раз в неделю.
Озрелость тыквы можно определить по плодоножке: если она полностью засохла, плод готов для сбора. Если вам не особенно важна сладость мякоти, тыкву можно срезать сразу после появления сухих серых штрихов на плодоножке.
Помните также, что правильное хранение тыквы после сбора важно для сохранения её свежести. Храните её в прохладном, сухом месте, где температура не превышает 10-15°C. Также убедитесь, что она не контактирует с гнилостными плодами, чтобы избежать передачи гнили. Следуя этим советам, вы сможете дольше наслаждаться свежей и вкусной тыквой!
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