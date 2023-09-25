Составлен ТОП-10 надёжных подержанных авто с бензиновым двигателем

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Составлен ТОП-10 надёжных подержанных авто с бензиновым двигателем
Автомобильные новости
Источник фото: коллаж Информинг

Эксперты WhatCar провели анализ надежности подержанных автомобилей, и вот топ-5 самых надежных бензиновых моделей:

  1. Honda Jazz выпуска 2015–2020 годов. Эта модель получила 100% рейтинг надежности, и за последние два года её владельцы не столкнулись с никакими поломками.

  2. Mazda 3 выпуска 2014–2019 годов. Этот автомобиль имеет рейтинг надежности 99,3%. Всего у 4% владельцев за последние два года возникали небольшие проблемы.

  3. Toyota Yaris выпуска 2011–2020 годов. Рейтинг надежности этой модели составляет 98,6%.

Также в десятку самых надежных бензиновых моделей с пробегом входят:

  1. Suzuki Swift 2010–2017 годов.
  2. Volkswagen Up с 2012 года выпуска.
  3. Mazda MX-5 с 2015 года выпуска.
  4. Honda Civic 2012–2017 годов.
  5. Mazda 2 2007–2015 годов выпуска.
  6. Honda Jazz с 2008 по 2015 год.
  7. Skoda Citygo 2012–2020 годов выпуска.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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