Составлен ТОП-10 надёжных подержанных авто с бензиновым двигателем

Эксперты WhatCar провели анализ надежности подержанных автомобилей, и вот топ-5 самых надежных бензиновых моделей:
Honda Jazz выпуска 2015–2020 годов. Эта модель получила 100% рейтинг надежности, и за последние два года её владельцы не столкнулись с никакими поломками.
Mazda 3 выпуска 2014–2019 годов. Этот автомобиль имеет рейтинг надежности 99,3%. Всего у 4% владельцев за последние два года возникали небольшие проблемы.
Toyota Yaris выпуска 2011–2020 годов. Рейтинг надежности этой модели составляет 98,6%.
Также в десятку самых надежных бензиновых моделей с пробегом входят:
Автор текста: Сергей НеверовИнформационное агентство «Informing»
Сегодня, 20:40
Сегодня, 17:58
Сегодня, 09:30
23-09-2023, 10:55
17-09-2023, 13:39
16-09-2023, 21:13
15-09-2023, 18:15
3-09-2023, 09:03
3-09-2023, 09:02
2-09-2023, 09:19
1-09-2023, 16:37
1-09-2023, 15:58
1-09-2023, 08:21
31-08-2023, 20:20
31-08-2023, 09:42
30-08-2023, 22:06
30-08-2023, 19:27
30-08-2023, 09:29
30-08-2023, 09:02
25-08-2023, 13:40