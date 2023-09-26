«АвтоВзгляд» провел первый тест-драйв нового седана Changan Lamore

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«АвтоВзгляд» провел первый тест-драйв нового седана Changan Lamore
Автомобильные новости
Источник фото: коллаж Информинг

Компания Changan внесла значительный вклад в разнообразие российского авторынка, представив множество новых моделей. Теперь у нее самая обширная линейка. Новым приобретением стал седан D-класса Changan Lamore 2023 года, который уже прозвали "убийцей" Toyota Camry. Первый тест-драйв автомобиля был проведен изданием "АвтоВзгляд".

Внешне "китаец" не уступает "японцу" и, по мнению эксперта, даже его превосходит. Автомобиль имеет многогранные диодные фары и стильную радиаторную решетку. Задние фонари, спойлер из карбона и широкие выхлопные трубы подчеркивают агрессивный характер машины. Также модель получила выдвижные дверные ручки. Интерьер седана также выглядит интересно, с крупным сенсорным панелью мультимедийной системы, 10-дюймовой цифровой панелью приборов, компактным рулем и беспроводной зарядкой.

Управление автомобилем доставляет удовольствие, реакция руля предсказуема. Эксперту также понравилась подвеска. Кузов машины слегка наклоняется только в самых крутых поворотах. Под капотом - 170-сильный двигатель, достаточный для уверенных обгонов. Стоимость седана составляет 2,78 млн рублей. При этом за Camry начальной комплектации сейчас просят не менее 3,5 млн рублей.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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