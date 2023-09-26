Naavtotrasse.ru назвал лучшие автомобили в РФ за 100 000 рублей

В данный момент, приобретение автомобиля за 100 000 рублей представляется сложной задачей. Тем не менее, среди подержанных вариантов можно найти неплохие варианты. Вот несколько моделей, которые могут быть интересны в данном бюджете:

Lada 2114 (2006-2010 гг.): Хотя назвать эту модель идеальной сложно, за 100 тысяч рублей можно найти хороший вариант. Она неприхотлива в обслуживании и часто выбирается как первый автомобиль для оттачивания навыков вождения.

Chevrolet Lanos (2004-2006 гг.): Этот автомобиль стоит своих денег. В плане обслуживания он тоже неприхотлив, и цена на него будет в приемлемом диапазоне. Однако стоит обратить внимание на состояние кузова и электроники.

Daewoo Matiz (2002-2006 гг.): Для повседневного использования этот автомобиль подходит отлично. Он имеет оригинальный внешний вид и хорошо себя ведет на дороге. Однако кузов требует внимания.

Hyundai Accent (2001-2003 гг.): За 100 тысяч рублей можно найти Hyundai Accent этих годов выпуска. Его часто рассматривают как первый автомобиль для оттачивания навыков вождения. Техническая часть этого авто отличается надежностью.