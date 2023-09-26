Naavtotrasse.ru назвал лучшие автомобили в РФ за 100 000 рублей

Image 16+
Naavtotrasse.ru назвал лучшие автомобили в РФ за 100 000 рублей
Автомобильные новости
Источник фото: Коллаж Информинг

В данный момент, приобретение автомобиля за 100 000 рублей представляется сложной задачей. Тем не менее, среди подержанных вариантов можно найти неплохие варианты. Вот несколько моделей, которые могут быть интересны в данном бюджете:

  1. Lada 2114 (2006-2010 гг.): Хотя назвать эту модель идеальной сложно, за 100 тысяч рублей можно найти хороший вариант. Она неприхотлива в обслуживании и часто выбирается как первый автомобиль для оттачивания навыков вождения.

  2. Chevrolet Lanos (2004-2006 гг.): Этот автомобиль стоит своих денег. В плане обслуживания он тоже неприхотлив, и цена на него будет в приемлемом диапазоне. Однако стоит обратить внимание на состояние кузова и электроники.

  3. Daewoo Matiz (2002-2006 гг.): Для повседневного использования этот автомобиль подходит отлично. Он имеет оригинальный внешний вид и хорошо себя ведет на дороге. Однако кузов требует внимания.

  4. Hyundai Accent (2001-2003 гг.): За 100 тысяч рублей можно найти Hyundai Accent этих годов выпуска. Его часто рассматривают как первый автомобиль для оттачивания навыков вождения. Техническая часть этого авто отличается надежностью.

  5. Nissan Almera (второе поколение без рестайлинга): Несмотря на более высокий уровень комфорта в салоне, этот автомобиль можно найти за 100 тысяч рублей. Это хороший вариант, особенно если рассматривать модель второго поколения без рестайлинга.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Эксперты рассказали, на каких шинах лучше ездить осенью 2023

Сегодня, 13:06

Naavtotrasse.ru назвал лучшие автомобили в РФ за 100 000 рублей

Сегодня, 13:05

«АвтоВзгляд» провел первый тест-драйв нового седана Changan Lamore

Сегодня, 08:31

Пермский автодилер Савиных: рост цен на автомобили прекратится в 2025 году

Сегодня, 08:26

Составлен ТОП-10 надёжных подержанных авто с бензиновым двигателем

Вчера, 20:40

Портал WhatCar назвал самые проблемные бензиновые автомобили на вторичке

Вчера, 17:58

В России запустили продажи нового рамного внедорожника BAIC BJ80 из КНР

Вчера, 09:30

Автодилеры «Автодом» советуют забыть об иномарках за один миллион рублей

23-09-2023, 10:55

Эксперт Кадаков заявил о дефиците автомобилей на рынке России

17-09-2023, 13:39

Автоэксперты оценили шансы нового «Москвича 6» в России

16-09-2023, 21:13

Российские блогеры вывернули наизнанку новый седан LADA Vesta NG 2023

15-09-2023, 18:15

Составлен ТОП-5 самых дешевых семиместных автомобилей в России в сентябре 2023 года

3-09-2023, 09:03

Маркетолог Мосеев предрек дальнейшее повышение цен на авто в России

3-09-2023, 09:02

Страховщики назвали самые угоняемые в России авто в 2023 году

2-09-2023, 09:19

В РФ начнут лишать прав прав даже тех, кто не пил, с 1 сентября 2023 года

1-09-2023, 16:37

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей

1-09-2023, 15:58

В РФ назвали ТОП-3 самых ликвидных отечественных автомобилей в 2023 году

1-09-2023, 08:21

В России намерены изменить правила регистрации транспортных средств

31-08-2023, 20:20

В августе новые автомобили резко подорожалив России

31-08-2023, 09:42

Автомобилистов РФ хотят обязать сообщать о продаже машины в ГИБДД

30-08-2023, 22:06

Новости партнеров