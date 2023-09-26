Naavtotrasse.ru назвал лучшие автомобили в РФ за 100 000 рублей
В данный момент, приобретение автомобиля за 100 000 рублей представляется сложной задачей. Тем не менее, среди подержанных вариантов можно найти неплохие варианты. Вот несколько моделей, которые могут быть интересны в данном бюджете:
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Lada 2114 (2006-2010 гг.): Хотя назвать эту модель идеальной сложно, за 100 тысяч рублей можно найти хороший вариант. Она неприхотлива в обслуживании и часто выбирается как первый автомобиль для оттачивания навыков вождения.
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Chevrolet Lanos (2004-2006 гг.): Этот автомобиль стоит своих денег. В плане обслуживания он тоже неприхотлив, и цена на него будет в приемлемом диапазоне. Однако стоит обратить внимание на состояние кузова и электроники.
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Daewoo Matiz (2002-2006 гг.): Для повседневного использования этот автомобиль подходит отлично. Он имеет оригинальный внешний вид и хорошо себя ведет на дороге. Однако кузов требует внимания.
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Hyundai Accent (2001-2003 гг.): За 100 тысяч рублей можно найти Hyundai Accent этих годов выпуска. Его часто рассматривают как первый автомобиль для оттачивания навыков вождения. Техническая часть этого авто отличается надежностью.
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Nissan Almera (второе поколение без рестайлинга): Несмотря на более высокий уровень комфорта в салоне, этот автомобиль можно найти за 100 тысяч рублей. Это хороший вариант, особенно если рассматривать модель второго поколения без рестайлинга.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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