Пермский автодилер Савиных: рост цен на автомобили прекратится в 2025 году

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Пермский автодилер Савиных: рост цен на автомобили прекратится в 2025 году
Автомобильные новости
Источник фото: коллаж Информинг

По мнению руководителя пермского центра "Альфа-Гарант" Елены Савиных, снижение цен на автомобили в Перми может произойти не раньше 2025 года. В ближайшие два года ожидается увеличение стоимости машин как минимум на 20%.

Эксперты полагают, что ситуация на рынке автомобилей изменится после 2025 года, когда рынок автомобилей с пробегом будет более насыщен иномарками и китайскими брендами, привезенными посредством параллельного импорта. Тогда можно ожидать снижения цен и на новые автомобили.

Согласно экспертам, рост цен также связан с увеличением ключевой ставки Центробанка, что приводит к повышению стоимости автокредитов. Предполагается, что в 2024 году ставка по автокредитам может быть увеличена на 3%. Таким образом, в настоящее время более выгодно приобрести автомобиль, так как в дальнейшем ожидается дальнейший рост цен.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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