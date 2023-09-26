В Россию привезли современную замену Lada Largus — иномарку по такой же цене

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В Россию привезли современную замену Lada Largus — иномарку по такой же цене
Автомобильные новости
Источник фото: Коллаж Информинг

На российском автомобильном рынке появился новый кросс-универсал под названием Dongfeng Aeolus Yixuan GS. Этот автомобиль, по характеристикам, сравним с Lada Largus. Его производство началось в Китае в 2020 году. Автомобиль имеет просторный салон и вместительный багажник благодаря своим размерам: длина - 4610 мм, ширина - 1830 мм, высота - 1600 мм, колесная база - 2680 мм. Среди особенностей Dongfeng Aeolus Yixuan GS в списке опций можно выделить салон, обтянутый экокожей, мультифункциональное управление на руле, камеру заднего вида, панорамную крышу, сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 13 дюймов, антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль и другие.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 125 лошадиных сил и крутящим моментом 158 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией, а привод передний. Максимальная скорость составляет 165 километров в час.

Стоимость нового Dongfeng Aeolus Yixuan GS 2023 года начинается с 2,2 миллионов рублей. В сравнении с этим, Lada Largus с двигателем мощностью 90 лошадиных сил и механической коробкой передач, собранная на АвтоВАЗе, доступна у дилеров за 2,1 миллионов рублей.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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