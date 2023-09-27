АиФ рассказали, можно ли заменить 95-й бензин на АИ-92

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АиФ рассказали, можно ли заменить 95-й бензин на АИ-92
Автомобильные новости
Источник фото: Коллаж Информинг

Водители вынуждены переходить на более дешевый и доступный 92-й бензин из-за нестабильности на рынке топлива и резких скачков цен на АИ-95.

Эксперты отмечают, что в России большинство автомобилей в настоящее время предназначены для использования 92-го бензина. Особенно это касается старых отечественных автомобилей, которые адаптированы под него. Однако с появлением большого количества иномарок на рынке, стоит обращать внимание на рекомендации по использованию топлива, указанные на бензобаке автомобиля. Если там указано, что рекомендуется заливать АИ-95, то не стоит использовать топливо с низким октановым числом.

Тем не менее, даже если на бензобаке указано, что минимальный показатель - 92, не рекомендуется ездить на таком бензине постоянно. К некоторым моделям, таким как Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Duster, Arkana, а также многим китайским моделям с турбоагрегатами, это относится в первую очередь.

Эксперты также отмечают, что низкооктановый бензин может негативно сказаться на работе высоконагруженных моторов, вызывая эффект детонаций. Это может привести к повреждению двигателя и снижению его производительности. Несмотря на наличие защиты от детонации в современных двигателях, полной гарантии на ее срабатывание не существует. Поэтому, при переходе на 92-й бензин, рекомендуется ездить в спокойном режиме.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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