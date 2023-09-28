С 1 октября 2023 в РФ ограничат поставки авто по параллельному импорту

С 1 октября 2023 года в России вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств, поступающих в страну через параллельный импорт. Эти изменения затронут процедуру получения Свидетельства о безопасности для каждого отдельного автомобиля, которое стало широко используемым среди продавцов с 2022 года.

Согласно пресс-службе Минпромторга РФ, начиная с 1 октября текущего года, в России перестанут выдавать Свидетельства о безопасности для автомобильных марок, официально представленных на российском рынке. Однако производители из "недружественных стран", перечисленных в списке товаров для параллельного импорта, будут исключением из этого правила.

Также стоит отметить, что для автомобильных брендов, которые продолжали официальные поставки в РФ до 1 октября 2023 года, останется возможность импорта по решениям, выданным в соответствии с постановлением № 855, вместе с общей процедурой проверки соответствия техническим стандартам. После указанной даты подобные автомобили смогут получить сертификацию для эксплуатации на территории Евразийского экономического союза и России в соответствии с техническими нормами "О безопасности колесных транспортных

средств". Интересно, что в списке параллельного импорта присутствуют все европейские, американские и японские автомобильные бренды, но нет ни одного китайского. Это означает, что с 1 октября 2023 года "серые" поставки автомобилей из Китая станут гораздо сложнее и сводятся к обычному частному ввозу физическими лицами через СБКТС.

Будущие изменения направлены на защиту китайских автопроизводителей, которые официально представлены на российском рынке, подчеркнул исполнительный директор ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Жигалов.

Вячеслав Жигалов также отметил, что существует неофициальный ввоз китайских моделей в РФ, осуществляемый частными лицами. Несмотря на видимую выгоду таких предложений, приобретение таких автомобилей несет риски, такие как отсутствие гарантий и сложности с русификацией. Кроме того, на такие сделки не распространяется действие закона "О защите прав потребителей", подчеркнул Жигалов.