В России с 1 апреля 2024 года некоторым водителям придется пересдавать на права

В РФ с 1 апреля 2024 года вступят в силу некоторые изменения в законодательстве. После этого у водителей права станут недействительными.

Данные новшества касаются иностранных национальных, а также международных удостоверений после:

- истечения одного года с момента получения и приобретения иностранным гражданином либо лицом без гражданства вида на жительство.

- истечения года после получения гражданства РФ.

- истечения года с момента первого въезда владельца-россиянина в РФ после получения иностранного национального удостоверения водителя.

Добавим, что изменения не затронут тех граждан, которые получивших права в Белоруссии и напротив.