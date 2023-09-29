«АвтоВзгляд» рассказал: почему при замене масла меняется сливная пробка

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«АвтоВзгляд» рассказал: почему при замене масла меняется сливная пробка
Автомобильные новости
Источник фото: Коллаж Информинг

Регламент по обязательной замене масла в моторе хорошо знаком всем автовладельцам. Тем не менее, в этой процедуре существуют определенные тонкости, о которых не в курсе даже опытные водители. Об этом рассказали журналисты издания «АвтоВзгляд».

Многие автолюбители считают, что процедура смены смазки в двигателе сводится к следующему: открывается сливная пробка, происходит слив масла, меняется фильтр, а затем заливается свежая жидкость. После этого сливная пробка возвращается на место. Однако все не так просто. На некоторых СТО специалисты также рекомендуют заменить саму сливную пробку.

Напомним, что данное изделие, по сути, представляет собой обычный стальной болт. Но что может износиться в нем? Дело в уплотнительном кольце, которое надевается на пробку картера мотора. На некоторых моделях производитель изначально использует уплотнительные шайбы из стали. Когда сливная пробка закручивается, резьба может деформироваться. Если не провести замену, то может возникнуть утечка масла.

Чтобы избежать подобной проблемы, стальную уплотнительную шайбу можно заменить, например, на изделие из меди. Следует отметить, что такой элемент будет более дорогостоящим. Именно поэтому производители предоставляют автовладельцам выбор.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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