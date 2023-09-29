Появились фото первого в мире летающего автомобиля Model A

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Появились фото первого в мире летающего автомобиля Model A
Автомобильные новости
Источник фото: Коллаж Информинг

Фотографии первого в мире летающего автомобиля были опубликованы в американском издании New York Post. Прототип этого уникального транспортного средства под названием Model A представлен на автосалоне в Детройте. Проект разработала компания Alef Aeronautics.

Автомобиль рассчитан на двух человек, включая водителя, а его дизайн разработан известным дизайнером Хирашем Разаги, чьи идеи воплощены в интерьерах таких роскошных марок, как Bugatti и Jaguar.

Несмотря на то что технические характеристики пока не раскрываются, известно, что компания Alef Aeronautics получила сертификат, разрешающий тестирование автомобиля в воздухе, минувшим летом. Предзаказ на Model A уже открыт, приблизительная стоимость составляет 299 999 долларов или 29,1 миллиона рублей по текущему курсу.

Планируется начать серийное производство примерно через два года, а в четвертом квартале 2025 года первые автомобили будут поставлены покупателям.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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