Назван ТОП-3 самых угоняемых в России автомобильных марок в 2023 г.

Сотрудники страховых компаний провели исследование и попытались выяснить, авто каких марок чаще угоняют на территории России. Исследование проводили с января по сентябрь 2023 года.

По его результатам оказалось, что чаще всего в РФ угоняют авто южнокорейского производителя Hyundai. На втором месте машины еще бренда KIA. На третьем месте ТОП-3 расположилась японская автомобильная корпорация Mitsubishi.

Касательно самых угоняемых авто за 9посдение девять месяцев, ими стали Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. Чаще угоняют автотранспорт в Москве - 45% от угонов. в Подмосковье - 10%. В Самарской области - 10% от всех угонов машин в России.