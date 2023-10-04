HotCars назвал самые надежные кроссоверы и внедорожники в истории автомобилестроения

Портал HotCars назвал самые надежные внедорожники и кроссоверы в истории. Всего в этом списке 18 авто. Лидирующая строчка в рейтинге досталась американской модели.

Это внедорожнике Jeep Wrangler. По мнению экспертов, именно он является самым надежным автомобилем в истории. Машина получила 86 баллов из 100 возможных.

На втором месте расположился Ford Explorer. Его надежность экспертами оценена в 83 балла. Замыкает тройку корейский автоконцерн с авто Kia Sportage. Стоит добавить, что паркетник появился на рынке в начале 90-х годов, но востребованным стал относительно недавно. На четвертом месте рейтинга - Buick Envision. Замыкает пятерку модель Chevrolet Suburban.