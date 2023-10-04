HotCars назвал самые надежные кроссоверы и внедорожники в истории автомобилестроения

Image 16+
HotCars назвал самые надежные кроссоверы и внедорожники в истории автомобилестроения
Автомобильные новости
Источник фото: Коллаж Информинг

Портал HotCars назвал самые надежные внедорожники и кроссоверы в истории. Всего в этом списке 18 авто. Лидирующая строчка в рейтинге досталась американской модели.

Это внедорожнике Jeep Wrangler. По мнению экспертов, именно он является самым надежным автомобилем в истории. Машина получила 86 баллов из 100 возможных.

На втором месте расположился Ford Explorer. Его надежность экспертами оценена в 83 балла. Замыкает тройку корейский автоконцерн с авто Kia Sportage. Стоит добавить, что паркетник появился на рынке в начале 90-х годов, но востребованным стал относительно недавно. На четвертом месте рейтинга - Buick Envision. Замыкает пятерку модель Chevrolet Suburban.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Ирина Франк назвала ТОП-5 самых неожиданных штрафов для россиян

Сегодня, 10:45

HotCars назвал самые надежные кроссоверы и внедорожники в истории автомобилестроения

Сегодня, 10:34

Назван ТОП-3 самых угоняемых в России автомобильных марок в 2023 г.

Вчера, 10:31

Появились фото первого в мире летающего автомобиля Model A

29-09-2023, 12:52

«АвтоВзгляд» рассказал: почему при замене масла меняется сливная пробка

29-09-2023, 10:05

С 1 октября 2023 в РФ ограничат поставки авто по параллельному импорту

28-09-2023, 22:07

В России с 1 апреля 2024 года некоторым водителям придется пересдавать на права

28-09-2023, 12:27

Автоэксперты WhatCar составили рейтинг ТОП-6 самых ненадежных кроссоверов с пробегом

28-09-2023, 10:04

АиФ рассказали, можно ли заменить 95-й бензин на АИ-92

27-09-2023, 20:21

В Россию привезли современную замену Lada Largus — иномарку по такой же цене

26-09-2023, 20:30

Эксперты рассказали, на каких шинах лучше ездить осенью 2023

26-09-2023, 13:06

Naavtotrasse.ru назвал лучшие автомобили в РФ за 100 000 рублей

26-09-2023, 13:05

«АвтоВзгляд» провел первый тест-драйв нового седана Changan Lamore

26-09-2023, 08:31

Пермский автодилер Савиных: рост цен на автомобили прекратится в 2025 году

26-09-2023, 08:26

Составлен ТОП-10 надёжных подержанных авто с бензиновым двигателем

25-09-2023, 20:40

Портал WhatCar назвал самые проблемные бензиновые автомобили на вторичке

25-09-2023, 17:58

В России запустили продажи нового рамного внедорожника BAIC BJ80 из КНР

25-09-2023, 09:30

Автодилеры «Автодом» советуют забыть об иномарках за один миллион рублей

23-09-2023, 10:55

Эксперт Кадаков заявил о дефиците автомобилей на рынке России

17-09-2023, 13:39

Автоэксперты оценили шансы нового «Москвича 6» в России

16-09-2023, 21:13

Новости партнеров