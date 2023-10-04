Ирина Франк назвала ТОП-5 самых неожиданных штрафов для россиян

За какие нарушения ПДД можно получить штраф в РФ рассказала Ирина Франк. По словам управляющей директора автомобильной компании Frank Auto, чаще всего россиян наказывали за управление автомобилем с неисправностями, превышение скорости, несоблюдение требований знаков на дороге и проезд на запрещающие сигналы.

Но вместе с этими нарушениями ПДД автомобилисты в России рискуют получить штрафы, которые могут для них стать неожиданностью. Как говорит Франк, есть ТОП-5 таких штрафов, которые актуальны в 2023 году.

1. Ремень неправильно пристегнут

2. Некорректное поведение пассажиров в машине

3. Отсутствует светоотражающий жилет у водителя

4. Недопустимо высокий уровень шума

5. Неправильная перевозка в салоне животных