Ирина Франк назвала ТОП-5 самых неожиданных штрафов для россиян

За какие нарушения ПДД можно получить штраф в РФ рассказала Ирина Франк. По словам управляющей директора автомобильной компании Frank Auto, чаще всего россиян наказывали за управление автомобилем с неисправностями, превышение скорости, несоблюдение требований знаков на дороге и проезд на запрещающие сигналы.
Но вместе с этими нарушениями ПДД автомобилисты в России рискуют получить штрафы, которые могут для них стать неожиданностью. Как говорит Франк, есть ТОП-5 таких штрафов, которые актуальны в 2023 году.
1. Ремень неправильно пристегнут
2. Некорректное поведение пассажиров в машине
3. Отсутствует светоотражающий жилет у водителя
4. Недопустимо высокий уровень шума
5. Неправильная перевозка в салоне животных
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