«Авито Авто»: ТОП-10 иномарок, которые продаются на вторичке за 1 день

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«Авито Авто»: ТОП-10 иномарок, которые продаются на вторичке за 1 день
Автомобильные новости
Источник фото: Freepik

Эксперты из «Авито Авто» проанализировали продажи б/у автомобилей с января по сентябрь текущего года, а затем составили список тех моделей, которые быстрее всего находят покупателей на вторичном авторынке. Изучены автомобили иностранных марок, сделки по которым закрывались менее чем за 1 день через сервис.

Как оказалось в итоге, наибольшей популярностью пользуются азиатские иномарки. Лидером оказался седан Datsun on-Do, который своего нового владельца находил намного быстрее, чем другие конкуренты. В среднем, стоимость составляет 498 тысяч рублей.

На втором месте Audi A6 с ценой 1,973 млн рублей. Замыкает тройку паркетник из КНР Haval Jolion, в среднем он продавался за 1,968 млн рублей.)

Далее в списке Subaru Forester и Volvo XC60 (пятое место). Средняя цена на них составляет 1,405 млн и 2,373 млн рублей соответственно. На шестой строчке расположился Jeep Wrangler, седьмое место досталось Exeed TXL, а восьмое занял Mini Clubman. Девятая строчка Seat Leon, а десятая – у Genesis G80.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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