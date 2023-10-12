Назван ТОП-5 самых надежных 15-летних машин в России

Toyota Corolla была названа одним из самых надежных 15-летних авто, которые можно приобрести на вторичном рынке в России. Еще один достойный вариант — это Honda CR-V третьего поколения. Кроссовер считают одним из самых надежных подержанных авто.

В рейтинг самых надежных 15-летних машин также вошел компактный автомобиль Hyundai Getz, у которого надежный и неприхотливый двигатель.

Во время выбора пятнадцатилетнего авто рекомендуется обратить внимание на Ford Focus второго поколения. Транспортное средство хвалят за надежность, небольшую стоимость обслуживания, высокую ремонтопригодность.

Завершает данный рейтинг авто Mitsubishi Outlander второго поколения. Он является одним из самых надежных и практичных авто в своем классе.