Водителям России рассказали, что делать после отключения машин от онлайн-сервисов

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Водителям России рассказали, что делать после отключения машин от онлайн-сервисов
Автомобильные новости
Источник фото: Freepik

В связи с санкциями в отношении Российской Федерации, такие известные автоконцерны как Volvo,  Land Rover, Mercedes, Volkswagen, Lexus отключили доступ к глобальным онлайн-сервисам для РФ. Это означает, что невозможно теперь провести диагностику либо гарантийные работы на авто вышеуказанных марок.

Но еще более серьезной проблемой становится отсутствие возможности произвести ремонт иномарки, а также существует большой риск удаленной блокировки его систем со стороны автопроизводителей. Специалисты в связи с этим рекомендуют владельцам машин сохранять оригинальные ключи и в случае необходимости сделать дубликаты на бюджетные марки, что позволит им избежать блокировки системы управления.

Но для владельцев Volvo, Mercedes или Lexus, создание дубликатов ключей практически невозможно. Гарантийные обязательства для европейских и японских марок, проданных до минувшего года, постепенно истекают, фактически они уже не действуют. Запчасти для них также становятся огромной проблемой. В этой связи, рекомендуется не замедлять с заменой транспорта на те марки, которые имеют официальное представительство в нашей стране.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Водителям России рассказали, что делать после отключения машин от онлайн-сервисов

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