Нижегородцам рассказали, кто ездит по городу на авто с «блатными» номерами

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Нижегородцам рассказали, кто ездит по городу на авто с «блатными» номерами
Автомобильные новости
Источник фото: Freepik

Нижегородцам рассказали, чьи авто украшают «блатные» номера с повторяющимися цифрами или регистрационным знаком ВВВ. 

Для начала стоит сказать, что их владельцами являются люди, разные по сферам деятельности и количеству штрафов.

К примеру взять, обладателем номера В111ВВ152 на серебристом Mercedes-Benz интересуются судебные приставы, так как он любит быструю езду.

Владелица номерного знака В222ВВ152 много времени проводит в Москве. Ее белая машина Kia Rio ездит время от времени по трассам Нижнего Новгорода.

Много путешествовал номер В888ВВ152. Его владелец с 2011 года устанавливал эти номера на Mercedes-Benz, BMW 5-Series, Infinity и Lada Priora.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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