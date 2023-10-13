Обнародован ТОП-5 автомашин, на которых скручивают пробег реже всего

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Обнародован ТОП-5 автомашин, на которых скручивают пробег реже всего
Автомобильные новости
Источник фото: Freepik

В Сети появился ТОП-5 автомашин, на которых реже всего скручивают пробег. За основу данного рейтинга взято исследование «Автотеки» на основе анализа отчетов о проверке авто с пробегом с января по сентябрь текущего года.

По статистике, средний километраж скрутки составляет 62 тыс. км. Оказалось, что скручивали пробег у транспорта более 6 лет. На первом месте оказался Nissan Juke.

Вторая строчка досталась Hyundai Tucson. На третьем месте расположилась Mazda CX-5. Четвертая позиция у Renault Kaptur, а замыкает ТОП модель Kia Soul.

При этом Land Rover Range Rover Evoque - лидер по минимальной скрутке пробега в сегменте премиум-брендов. Следом за ним идут  Mercedes-Benz CLA-класс, Infiniti QX70, Mercedes-Benz C-класс, а также BMW X1.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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