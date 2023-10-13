В Красноярске на дороге засняли Aurus Senat за 42 миллиона рублей

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В Красноярске на дороге засняли Aurus Senat за 42 миллиона рублей
Автомобильные новости
Источник фото: коллаж Информинг

Российскую элитную машину Aurus Senat сняли на улицах Красноярска. Автомобиль был с местным госномером. Фотографии авто появились в Сети. Их опубликовал Телеграм-канал «Борус».

К слову, на портале Drom.ru есть объявление о продаже этого Aurus Senat в городе Красноярске за 42 миллиона рублей. Но СМИ удалось выяснить, что на автомобиль были наложены ограничения на регистрационные действия.

Также по данным сайта Drom.ru, за последние недели пользователь роскошного транспортного средства получил девять штрафов за превышение скорости.

Примечательно, что на машине данной марки президент Владимир Путин приезжал на последнюю инаугурацию.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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