Haval предлагает внушительные скидки на автомобили «для своих сотрудников»

Предприятие Haval, расположенное в Тульской области, предлагает впечатляющие скидки на свои автомобили, однако данное предложение действует исключительно для сотрудников завода, отработавших там более 1-го года.

Условия акции довольно просты и понятны: приобретая средство со скидкой, сотрудники предприятия обязаны оформить его на свое имя. Кроме того, запрещено год продавать приобретенный автомобиль.

Еще одним условием является то, что сотрудник компании может воспользоваться скидкой один раз за календарный год. Это предложение распространяется как модельный ряд Haval, так и на премиальные внедорожники автобренда Tank, которые, к слову сказать, не собираются в РФ, а поступают на рынок готовыми из Китая.

Размер скидки составляет от 15 до 22 процентов, что в денежном выражении означает от 312 тыс. до 1,035 млн рублей. Акция включает Haval F7, F7x, H9, Dargo, Dargo X, Jolion, Tank 300, Tank 500. Скидка на последние модели составляет 15%. Получается, что при покупке Tank 300 можно сэкономить до 705 тыс. рублей, а Tank 500 — до 1 034 000 рублей.