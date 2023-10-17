«Москвич 6» прибыл в автосалоны, но покупать авто россияне не спешат

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«Москвич 6» прибыл в автосалоны, но покупать авто россияне не спешат
Автомобильные новости
источник фото: pixabay.com

Новый лифтбек «Москвич 6» начал поступать в автосалоны России. Некоторые шоурумы выставили экземпляры в зал и на стоянку  автомаркета.

Однако как удалось выяснить журналистам, пока что ни один экземпляр не был продан. Как отмечают продавцы, новое авто прибыло в комплектации «Бизнес». Базовая версия ожидается в ближайшее время, как и версия с «роботом». На новые машины распространяется трейд-ин, а также скидка при покупке в кредит.

Кроме того, в автосалонах добавляют, что пока не будет запущена реклама и выставлены объявления, высокий спрос на новинку не ожидается.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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