«Москвич 6» прибыл в автосалоны, но покупать авто россияне не спешат

Новый лифтбек «Москвич 6» начал поступать в автосалоны России. Некоторые шоурумы выставили экземпляры в зал и на стоянку автомаркета.

Однако как удалось выяснить журналистам, пока что ни один экземпляр не был продан. Как отмечают продавцы, новое авто прибыло в комплектации «Бизнес». Базовая версия ожидается в ближайшее время, как и версия с «роботом». На новые машины распространяется трейд-ин, а также скидка при покупке в кредит.

Кроме того, в автосалонах добавляют, что пока не будет запущена реклама и выставлены объявления, высокий спрос на новинку не ожидается.