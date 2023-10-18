NaAvtotrasse назвал Топ-5 «неубиваемых» автомобилей с пробегом за 500 тысяч рублей

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NaAvtotrasse назвал Топ-5 «неубиваемых» автомобилей с пробегом за 500 тысяч рублей
Автомобильные новости
источник фото: pixabay.com

Чтобы грамотно подойти к процессу поиска автомобиля, нужно понимать, на какое авто вообще можно претендовать с тем или иным бюджетом. В качестве примера водителю можно рассмотреть ценовую категорию до 500 тыс. рублей. NaAvtotrasse публикует подборку из пяти «неубиваемых» машин за такие деньги.

Итак,  в Топ-5 попал Ford Focus. Придется довольствоваться моделью в возрасте 10 — 12 лет не в самой богатой комплектации. Рассмотреть можно второе или третье поколение 2010 — 2013 г. 

За 500 тысяч рублей можно приобрести Nissan Almera 2012 — 2014 г. с пробегом до 200 тыс. на «механике» и стандартным 1,6-литровым мотром.

Можно также рассматривать первое поколение Chevrolet Cruze в хорошем состоянии без нареканий по технической части.

Lada Granta - авто отечественного производства включено в данный список. На вторичке за 500 тысяч с пробегом до 100 тыс. км можно взять машину в возрасте 5 — 6 лет.

«Бюджетник» Hyundai Solaris представлен с 1,4- или 1,6-литровыми двигателями на «механике». Второй вариант предпочтительней.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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