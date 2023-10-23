Составлен ТОП-5 лучших автомобилей на вторичном рынке России за 100 000 рублей

Если у вас совсем немного денег, а передвигаться на личном авто хочется, при наличии 100 000 рублей можно себе приобрести машину. В связи с этим составлен ТОП-5 лучших автомобилей в РФ за такие деньги.

ВАЗ-2107 досталось первое место. Модель с четырехцилиндровым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 74 лошадиные силы из 2000-х имеет пробег от 200 до 300 тысяч километров.

ГАЗ-3110 «Волга» - крепкий автомобиль, но имеет существенный минус в виде высокого расхода топлива. Под капотом - бензиновый мотор 2,5 л мощность 90 л.с.

Audi 80. За 100 000 рублей можно купить модель в кузове B3/B4 конца 80-х-начала 90-х годов. На одометре может быть цифра в 400 000 километров пробега или более.

АЗЛК-2141 «Москвич» имеет двигатель на 1,6 литра, мощность которого 76 лошадиных сил. Скорее всего пойдет речь о модели 92-93 года с пробегом до 100 000 километров.

Daewoo Matiz с мотором 0,8 литра и мощностью 52 лошадиные силы работает в паре с механикой. За 100 000 руб. доступна машина 2004-2005 года, пробег которой от 150 000 километров.