Составлен ТОП-5 лучших автомобилей на вторичном рынке России за 100 000 рублей

Image 16+
Составлен ТОП-5 лучших автомобилей на вторичном рынке России за 100 000 рублей
Автомобильные новости
Источник фото: pixabay.com

Если у вас совсем немного денег, а передвигаться на личном авто хочется, при наличии 100 000 рублей можно себе приобрести машину. В связи с этим составлен ТОП-5 лучших автомобилей в РФ за такие деньги.

ВАЗ-2107 досталось первое место. Модель с четырехцилиндровым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 74 лошадиные силы из 2000-х  имеет пробег от 200 до 300 тысяч километров. 

ГАЗ-3110 «Волга» - крепкий автомобиль, но имеет существенный минус в виде высокого расхода топлива. Под капотом - бензиновый мотор 2,5 л мощность 90 л.с. 

Audi 80. За 100 000 рублей можно купить модель в кузове B3/B4 конца 80-х-начала 90-х годов. На одометре может быть цифра в 400 000 километров пробега или более.

АЗЛК-2141 «Москвич» имеет двигатель на 1,6 литра, мощность которого 76 лошадиных сил. Скорее всего пойдет речь о модели 92-93 года с пробегом до 100 000 километров.

Daewoo Matiz с мотором 0,8 литра и мощностью 52 лошадиные силы работает в паре с механикой. За 100 000 руб. доступна машина 2004-2005 года, пробег которой от 150 000 километров.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Составлен ТОП-5 лучших автомобилей на вторичном рынке России за 100 000 рублей

Сегодня, 15:29

NaAvtotrasse назвал Топ-5 «неубиваемых» автомобилей с пробегом за 500 тысяч рублей

18-10-2023, 11:05

«Москвич 6» прибыл в автосалоны, но покупать авто россияне не спешат

17-10-2023, 11:07

Haval предлагает внушительные скидки на автомобили «для своих сотрудников»

15-10-2023, 13:24

В Красноярске на дороге засняли Aurus Senat за 42 миллиона рублей

13-10-2023, 21:30

Нижегородцам рассказали, кто ездит по городу на авто с «блатными» номерами

13-10-2023, 19:52

Обнародован ТОП-5 автомашин, на которых скручивают пробег реже всего

13-10-2023, 09:09

Назван ТОП-5 самых надежных 15-летних машин в России

12-10-2023, 20:33

Водителям России рассказали, что делать после отключения машин от онлайн-сервисов

12-10-2023, 11:39

«Авито Авто»: ТОП-10 иномарок, которые продаются на вторичке за 1 день

11-10-2023, 16:12

Ирина Франк назвала ТОП-5 самых неожиданных штрафов для россиян

4-10-2023, 10:45

HotCars назвал самые надежные кроссоверы и внедорожники в истории автомобилестроения

4-10-2023, 10:34

Назван ТОП-3 самых угоняемых в России автомобильных марок в 2023 г.

3-10-2023, 10:31

Появились фото первого в мире летающего автомобиля Model A

29-09-2023, 12:52

«АвтоВзгляд» рассказал: почему при замене масла меняется сливная пробка

29-09-2023, 10:05

С 1 октября 2023 в РФ ограничат поставки авто по параллельному импорту

28-09-2023, 22:07

В России с 1 апреля 2024 года некоторым водителям придется пересдавать на права

28-09-2023, 12:27

Автоэксперты WhatCar составили рейтинг ТОП-6 самых ненадежных кроссоверов с пробегом

28-09-2023, 10:04

АиФ рассказали, можно ли заменить 95-й бензин на АИ-92

27-09-2023, 20:21

В Россию привезли современную замену Lada Largus — иномарку по такой же цене

26-09-2023, 20:30

Новости партнеров
https://informing.ru/2023/10/23/sostavlen-top-5-luchshih-avtomobilej-na-vtorichnom-rynke-rossii-za-100-000-rublej.html
Информационное агентство «Informing»
Контакты:
Адрес: Маршала Жукова проспект, 5 400012 Волгоград,
Телефон:+7 (904) 755-72-31, Электронная почта:informing.ru@yandex.ru
https://informing.ru/templates/NetNews/img/NewLogo.png