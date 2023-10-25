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Названы пять самых дешевых кроссоверов с пробегом в России

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Названы пять самых дешевых кроссоверов с пробегом в России
Автомобильные новости
источник фото: pixabay.com

Эксперты назвали пять моделей самых дешевых кроссоверов в России, стоимость которых не превышает 1,5 млн рублей. В ТОП-5 попала китайская машина Lifan X60.

Вне зависимости от пробега, автомобиль можно приобрести за 0,8-1,2 млн рублей. Также в списке есть авто Renault Duster. Стоит кроссовер на вторичке от одного миллиона рублей. Также можно присмотреться к американскому Ford EcoSport. Его ценник - от 1,1 до 1,5 млн рублей. Южнокорейский Hyundai Creta можно купить от 1,3 до 2 млн рублей, а также владельцем японского Nissan Qashqai стать за 1,3-1,6 млн рублей.

Вне ТОПа специалисты предлагают присмотреться к некоторым китайским моделям — это Changan CS35, Chery Tiggo 2 и Zotye T600.

Информационное агентство «Informing»

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