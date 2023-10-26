Составлен ТОП-3 самых необычных авто из СССР по версии «За рулем»

Во времена СССР разрабатывали необычные авто. «За рулем» вспомнил ТОП-3 три самых необычных машины из Советского Союза.

Возглавили рейтинг «Жигули» с автоматом GM TH180, который устанавливали на ВАЗ-2103 или ВАЗ-2105. Также они оборудованы дополнительным радиатором для охлаждения коробки передач.

На втором месте «Волга» с передним приводом, которая появилась в 1971 году. Оснащено авто 1,5-литровым мотором УМЗ-412 мощностью 75 лошадиных сил.

Третье место досталось двухдверному пикапу на базе «Жигули». Появился автомобиль в начале 80-х годов на базе ВАЗ-2106. В кузове установлена раскладывающаяся палатка и он был доступен в одном экземпляре.