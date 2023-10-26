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В Тюмени замечены владельцы «блатных» номеров с тремя семерками

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В Тюмени замечены владельцы «блатных» номеров с тремя семерками
Автомобильные новости
Источник фото: iphones.ru

Портал 72.ru рассказал о владельцах «блатных» номеров, которые выделяются сочетанием букв или цифр. Владельцев интересных номеров с 777 в Тюмени оказалось довольно много.

Н777РР 72. Эти номера установлены на Porsche Cayenne. Владелец авто занимается отделочными работами. Еще одна его фирма производит металлические конструкции.

В777АА 72 - эти номера очень ценны, и не столько цифрами, сколько серией. Повезло крупному предпринимателю в сфере строительства и недвижимости. Также ему принадлежит завод в городе.

А777ХХ 72. По данным портала, владельцем авто является тюменский предприниматель, который занимается благоустройством города и производством окон.

Porsche Cayenne А777УУ 72 стра***т компания «ТСК-Уват», которая перевозит грузы.

А777ММ 72 установлены на Toyota Camry. Принадлежит машина городскому предпринимателю. Его сфера деятельности — торговля топливом.

Информационное агентство «Informing»

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