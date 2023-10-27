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«Авто Mail.ru» сообщил, как можно проверить подлинность моторного масла

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«Авто Mail.ru» сообщил, как можно проверить подлинность моторного масла
Автомобильные новости
источник фото: pixabay.com

Проверка подлинности моторного масла для обычного покупателя является непростой задачей. Отличить оригинал от подделки способны квалифицированные специалисты и тщательные тесты. Мошенники достигли очень высокого уровня в подделывании смазочных материалов.

Прежде всего, нужно обращать внимание на качество упаковки. Упаковка должна быть безупречной, без каких-либо повреждений, с четким текстом и изображением, пишет «Авто Mail.ru».

Также сомнительно низкая цена может послужить признаком фальсификата. Кроме того, подделанное масло обладает рядом недостатков. Прежде всего это очень низкая вязкость, нестабильные характеристики и высокое содержание примесей. Вс это приводит к ускоренному износу автомобильного двигателя.

Информационное агентство «Informing»

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