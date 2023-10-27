«Авто Mail.ru» сообщил, как можно проверить подлинность моторного масла

Проверка подлинности моторного масла для обычного покупателя является непростой задачей. Отличить оригинал от подделки способны квалифицированные специалисты и тщательные тесты. Мошенники достигли очень высокого уровня в подделывании смазочных материалов.
Также сомнительно низкая цена может послужить признаком фальсификата. Кроме того, подделанное масло обладает рядом недостатков. Прежде всего это очень низкая вязкость, нестабильные характеристики и высокое содержание примесей. Вс это приводит к ускоренному износу автомобильного двигателя.