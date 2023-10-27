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Опубликован ТОП-5 авто за 200 тысяч рублей, которые не сломаются через «миллион» киллометров

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Опубликован ТОП-5 авто за 200 тысяч рублей, которые не сломаются через «миллион» киллометров
Автомобильные новости
источник фото: pixabay.com

Renault Megane хороша тем, что несмотря на свой возраст, имеет хорошее оснащение. За 200 тысяч рублей можно купить второе поколение 2003 — 2004 г. 

Lada Priora в первом поколении с таким бюджетом доступна 2008 — 2010 годов выпуска и без космического пробега 400 и более тыс. км. Авто в содержании не дорогое и располагает всем необходимым для активного использования.

Chevrolet Niva также является вполне адекватным вариантом. Первое поколение 2002 — 2004 годов довольно надежное, доступное в содержании и позволяет чувствовать себя уверенно во время движения по бездорожью.

Hyundai Accent - надежная и простая машина, которая исправно ездит длительное время без нареканий к технической части. За эти деньги можно рассмотреть 2002 — 2005 г. модель.

Opel Astra обладает интересным оснащением и комфортным салон. Это надежное авто в кузове G 2001 — 2003 годов производства имеет чаще всего пробег более 300 тысяч км.

Информационное агентство «Informing»

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