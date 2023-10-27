Опубликован ТОП-5 авто за 200 тысяч рублей, которые не сломаются через «миллион» киллометров

Renault Megane хороша тем, что несмотря на свой возраст, имеет хорошее оснащение. За 200 тысяч рублей можно купить второе поколение 2003 — 2004 г.

Lada Priora в первом поколении с таким бюджетом доступна 2008 — 2010 годов выпуска и без космического пробега 400 и более тыс. км. Авто в содержании не дорогое и располагает всем необходимым для активного использования.

Chevrolet Niva также является вполне адекватным вариантом. Первое поколение 2002 — 2004 годов довольно надежное, доступное в содержании и позволяет чувствовать себя уверенно во время движения по бездорожью.

Hyundai Accent - надежная и простая машина, которая исправно ездит длительное время без нареканий к технической части. За эти деньги можно рассмотреть 2002 — 2005 г. модель.

Opel Astra обладает интересным оснащением и комфортным салон. Это надежное авто в кузове G 2001 — 2003 годов производства имеет чаще всего пробег более 300 тысяч км.