Эксперты назвали самые подозрительные для инспекторов ГИБДД автомобили

Эксперты назвали автомобили, которым чаще всего сотрудники ГИБДД уделяют внимание.

Максим Рязанов, директор автомобильного маркетплейса, говорит, что часто угоняют марки KIA, Hyundai, Lexus Mitsubishi, Ford — авто брендов, отсутствующих на российском авторынке.

Именно на авто данных производителей инспекторы ГИБДД обращают свое внимание чаще всего во время постановки на учет.

На экспертизу нередко отправляют Toyota Camry и Toyota Land Cruiser, которые также являются самыми угоняемыми. К тому же, могут вызвать подозрение авто с «блатными» номерами. А еще поводом для проверок может стать деформированный VIN-номер.