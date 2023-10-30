Названы меры, позволяющие экономить топливо в авто в зимний период

Прежде всего, нужно очищать авто от снега после снегопада. Снежные накопления являются дополнительной ношей, утяжеляющей транспорт, ухудшающей аэродинамику, заставляющей работать мотор с большой нагрузкой. Это значит, что машина будет потреблять больше топлива.

Кроме того, нужно очистить багажник от груза и оставить все самое необходимое. Регулярно следует проверять давление в шинах, оно влечет за собой перерасход топлива.

Не стоит экономить на топливе и масле. Хорошая смазка помогает мотору работать как часы. Что касается шин, все не однозначно. В суровых условиях зимой специализированные шины обеспечат хорошее сцепление с дорогой, снижая расход топлива.