Названы самые дорогие машины, которые были угнаны с парковок Москвы в 2023 году

Сотрудники «АльфаСтрахования» назвали статистику угонов элитных авто в России. Во время проведения анализа экспертами выяснилось, что самые дорогие машины злоумышленники угнали с парковок Москвы.

Итак, владелец модели Land Rover 2021 года оставил свое авто на несколько дней возле работы. Придя на стоянку, он не обнаружил машину. В итоге ущерб составил 14,4 млн рублей.

Во втором случае угнали машину Genesis GV80. Ее стоимость составляла 10,3 миллиона рублей. Произошло преступление недалеко от дома владельца в ночное время прямо на парковке.