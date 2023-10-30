В Екатеринбурге взлетели цены на машины с пробегом: что есть на авторынке

В Екатеринбурге выросли цены на авто с пробегом, а понятия «дешевый автомобиль» теперь не существует. За последние несколько месяцев подорожание составило 20%.

Самым большим спросом у покупателей пользуются корейские авто, особенно Hyundai Solaris, KIA Rio. Также часто отдают предпочтение Volkswagen Polo.

Восьми- или десятилетние авто, но в хорошем состоянии на автомате, сейчас стоят от 1 до 1,2 миллиона рублей. Машина с механикой обойдет автолюбителю от 800 тысяч.

Также эксперты уточняют, что на рынке «живых» иномарок дешевле не осталось. Даже отечественный транспорт нельзя найти за 200–300 тысяч в нормальном состоянии. Машинам больше 15 лет, у них существенные проблемы с кузовом, который гниет.