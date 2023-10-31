Автоэксперт рассказал водителям России, как не «убить» двигатель зимой

Недоброкачественное моторное масло приводит к сбоям в работе мотора. По словам Никиты Гудкова, заместителя главного редактора «За рулем», износ двигателя укоряется в зимнее время. Плохое масло на морозе затвердевает, медленнее прогревается, что влияет негативно на эффективность работы системы охлаждения.

К тому же, нужно обращать внимание на резиновые детали машины, патрубки и уплотнительные кольца. Низкие температуры приводят к их износу. Из-за этого за 5-10 минут до поездки желательно прогреть хорошенько автомобиль.

Гудков советует избегать коротких поездок зимой, а в первые минуту двигаться на низких скоростях и регулярно удалять снег с авто для избежания проблем с радиатором.