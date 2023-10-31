В РФ заработали новые правила для импорта авто

В РФ произошли изменения в правилах по оплате утилизационного сбора для импорта авто. В новых поправках говорится, что большинство лиц не имеют права на льготный режим.

Чтобы воспользоваться сниженным коэффициентом утилизационного сбора, нужно соблюдать условия.

Во-первых, можно ввезти одно авто, и владение ним должно составлять хотя бы один год.

Но существенные изменения заключаются в том, что первоначальным владельцем транспортного средства считается не тот, кто платит утилизационный сбор и регистрирует авто в РФ, а тот, кто был указан в документах таможни. К слову, ранее серые импортеры данную возможность активно применяли в целях экономии.