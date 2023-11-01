Больше 200 тысяч рублей налога заплатит владелец из Алтайского края

В Алтайском крае увеличилось число люксовых автомобилей. По сравнению с 2023 годом, когда зарегистрировали 40 машин от 10 миллионов, их стало 49. За самое роскошное авто владельцу придется отдать внушительный налог.

По сведениям руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Алексея Легостаева, порядок начисления автоналога в этом году изменился. Недавно премиальными считались авто от 3 млн, а сейчас те, которые дороже 10 млн.

Жители Алтайского края должны заплатить два млрд рублей налога. Это на 3% больше (69 млн рублей), чем в минувшем году. Большая квитанция придет автолюбителю, купившему Mercedes-Benz, мощность двигателя которого составляет 600 лошадиных сил. Он заплатит более 220 тысяч рублей.