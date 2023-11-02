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В Новосибирске продают элитные автомобили за 50 миллионов рублей

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В Новосибирске продают элитные автомобили за 50 миллионов рублей
Автомобильные новости
источник фото: pixabay.com

В Новосибирске появилось несколько объявлений о продаже элитных авто. Стоимость роскошных машин достигает 50 миллионов рублей. 

Автомобили разместили на продажу на одном из сайтов объявлений.

К примеру, Lamborghini Urus 2021 года выпуска продают за 26,4 миллиона рублей. Купить Porsche Cayman GT4 2023 года можно всего за 26,5 миллиона рублей. 

За Cadillac Escalade-V 2023 года придется отдать 33,6 миллиона рублей. Bentley Bentayga 2023 стоит 38 миллионов рублей, а стать владельцем Lamborghini Huracan 2023 можно за 40 миллионов рублей.

Элитное Ferrari Roma 2022 года обойдется автолюбителю в 45 миллионов рублей. Однако самым дорогим в Новосибирске стало авто стал Rolls-Royce Ghost. За английское авто класса люкс 2022 года выпуска придется не пожалеть 49,8 млн рублей.

Информационное агентство «Informing»

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